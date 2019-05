Roselyne Bachelot : Son fils, "martyrisé", a "souffert" à cause de sa notoriété

Roselyne Bachelot publie un ouvrage intitulé Corentine (Plon) sur la vie de sa grand-mère. L'ancienne ministre de 72 ans a évoqué ce livre avec Laurent Argelier pour son Interview sans filtre, sur Télé Loisirs. Elle a pu parler de son rapport à la famille et notamment les relations qu'elle entretient avec son fils Pierre.

En 1969, Roselyne Bachelot donne naissance à Pierre, fruit de son mariage avec Jacques Bachelot. À cette époque, elle n'est pas encore engagée en politique, mais dès les années 1980, sa carrière est lancée et elle ne s'arrêtera qu'en 2012. Ainsi, lorsqu'il était à l'école, la notoriété grandissante de sa maman n'a pas été facile à vivre. L'année 1998, durant laquelle elle fait sensation à la tribune de l'Assemblée nationale pour défendre le PACS, a sans doute été la plus marquante. "Il a souffert du regard que les autres posaient sur nous. Il a été martyrisé à l'école, à travers des propos et des gestes. Nous avons été obligés de le retirer d'une l'école à cause d'un professeur qui le battait parce que c'était mon fils", a-t-elle confié.

Et l'ancienne ministre de la Santé et des Sports, de l'Écologie ou encore des Solidarités et de la Cohésion sociale d'ajouter que Pierre a aussi dû affronter "les moqueries des camarades de classe, des réflexions, l'humiliation perpétuelle". À 11 ans, il l'avait bouleversée en lui laissant un petit mot sur son oreiller : "Maman, c'est dur d'être ton fils." Un message qu'elle dit avoir pris "comme un coup de poignard dans le coeur".

Pierre Bachelot n'en a visiblement toutefois pas trop voulu à sa maman de faire carrière en politique puisqu'il a notamment travaillé à ses côtés comme assistant parlementaire entre les années 1990 et 2000.

Thomas Montet