Rosita (4 mariages pour 1 lune de miel) "hystérique": La scène pas vue à la télé

Les candidates de 4 mariages pour 1 lune de miel (TF1) ne sont pas toujours tendres entre elles. Nous avons une fois de plus eu le loisir de le découvrir cette semaine avec Erica et Carine qui n'ont pas épargné leurs concurrentes. En premier lieu avec une notation difficile qui ne dépassait jamais les 7 ou les 8/20 au mariage glam-rock de Rosita qui se déroulait en Saône-et-Loire.

Erica n'a pas caché qu'elle n'avait pas apprécié la robe de mariée de l'épouse de Mickaël - qui a fondu comme neige au soleil depuis la fin du tournage - qu'elle jugeait trop décolletée et pas assez adaptée à sa morphologie ou a pointé du doigt le repas qui faisait trop cantine. Carine n'a également pas été fan de l'ambiance, de la nourriture ou la décoration et l'a fait savoir de façon cash. Un manque de respect selon Rosita.

Elle ne s'en est pourtant prise qu'à Erica lors de la fameuse confrontation qui a lieu lors de la finale. "Je suis déçue, mais à un point. C'est phénoménal ! Mettre un 10/20 à ma robe, tu m'as vraiment blessée. C'est dommage que tu aies oublié le mot respect", a-t-elle lancé à la candidate. Lors d'une interview pour nos confrères de Télé Star , Rosita a donc été questionnée sur son manque de répondant envers Carine.

Je passe pour une fille qui n'a rien dit, c'est faux !

"Beaucoup de séquences ont été effacées lors de la finale. Je passe pour une fille qui n'a rien dit, qui a acquiescé tout ce qui s'est dit, c'est faux. Je suis devenue hystérique contre Carine. Sur le perron je lui ai dit que je pouvais être fière de moi et me regarder dans une glace parce qu'elle a été odieuse. J'ai ouï-dire que Carine avait reçu des messages très virulents. D'ailleurs, sa cousine m'a envoyé un message en me disant qu'elle n'avait pas reconnu sa cousine, qu'elle avait vraiment changé, qu'elle avait été méchante", a alors répondu la jeune mariée.

Rosita a ensuite révélé avoir également été la cible de critiques parfois virulentes et "infondées" qui l'ont atteinte. Elle a ensuite tenté de décrypter sa défaite face à sa rivale Carine : "Nous avions un budget de 2 500 euros contrairement à Carine et ses 25 000 euros de budget, nous ne pouvions pas rivaliser. De plus, je n'avais pas rencontré les candidates avant mon mariage. Je les ai rencontrées une semaine après lors du mariage de Carine."