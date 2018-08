Rosita (4 mariages pour 1 lune de miel) : Son impressionnante perte de poids

Cette semaine, TF1 rediffuse un numéro de son émission populaire 4 mariages pour 1 lune de miel. Une compétition au cours de laquelle quatre candidats s'affrontent et ont pour défi d'organiser le meilleur des mariages. À la clef : un voyage de noces à hauteur de 3500 euros pour deux personnes. Parmi les fiancées prêtes à tout pour ressortir gagnante du programme, on retrouve Rosita. Une jeune femme a la personnalité haute en couleur qui avait déjà marqué les téléspectateurs lors de la première diffusion de son passage en novembre 2016.

Près de deux ans plus tard, Rosita a bien changé. En effet, sur Facebook, elle a partagé des photos d'elle complètement transformée. Exit les cheveux courts et rouge flamboyants même si elle ne lâche pas pour autant son style rock'n'roll puisqu'elle a gardé ses piercings et arbore désormais une coupe plus féminine mais rasée sur les côtés.

Ce n'est pas tout, Rosita a également dévoilé une impressionnante perte de poids. Un changement radical que la candidate a bien voulu évoquer pour nos confrères de Télé Star. "Depuis ce tournage, j'ai perdu 20 kilos", déclare-t-elle. Par ailleurs, Rosita et son mari Michael ont eu entre-temps un deuxième enfant : "Une petite fille baptisée Tea, 11 mois."

Depuis sa première expérience télé, qui lui avait rapporté une belle somme d'argent, Rosita a continué de participer à des émissions télé puisqu'elle a été aperçue à deux reprises dans C'est mon choix.