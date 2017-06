Rudi Garcia : En amoureux avec la belle Francesca Brienza à l'île Maurice

Si le mercato de l'Olympique de Marseille tarde à démarrer et que les supporters phocéens s'impatientent de voir débarquer sur la Canebière les recrues de l'OM Champions Project enclenché par l'arrivée de Frank McCourt, Rudi Garcia, lui, ne stresse pas. L'entraîneur olympien profite jusqu'au bout de ses vacances bien méritées, après une saison intense terminée à la 5e place de la Ligue 1, en compagnie de sa bien-aimée italienne, la belle Francesca Brienza.

En couple depuis 2014 avec la ravissante journaliste et animatrice télé qui officia sur la chaîne de l'AS Rome, son précédent club, le technicien français de 53 ans est parti se ressourcer avec elle dans la douceur et les décors splendides de l'Océan Indien. Grâce à Francesca, qui documente allègrement ses activités et voyages sur les réseaux sociaux mais ne s'affiche que rarement avec son chéri francese, on sait que leurs vacances à l'île Maurice viennent de s'achever.

Mercredi, au dernier jour de leur séjour en amoureux, la charmante brunette, qui a fêté son 31e anniversaire sur place, partageait une rare photo de Rudi et elle lors de leur découverte de la fameuse terre de sept couleurs de Chamarel, curiosité naturelle phare de l'île. Descendus au Beachcomber Hotel & Spa de Trou aux Biches, dans le nord de l'île, ils ont également visité entre autres le célèbre jardin botanique de Pamplemousses, situé non loin, et le site sacré hindou du lac de Grand Bassin (Ganga Talao).

"Le moment est venu de dire au revoir à cette île qui nous a procuré tant d'émotions inattendues", a-t-elle écrit en légende de cette photo souvenir, encore tout exaltée par le spectacle de la végétation, des dauphins et baleines, des oiseaux, mais aussi la saveur des fruits... et du rhum, bien sûr.