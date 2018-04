Rudy Giuliani : Le conseiller de Donald Trump divorce pour la troisième fois

La vie privée des célébrités fascinent le public ! Les admirateurs de l'Américain Rudy Giuliani sont tristes d'apprendre son divorce. Le collaborateur du président Donald Trump se sépare de sa troisième épouse, Judith Giuliani.

C'est Rudy Giuliani en personne qui a annoncé la triste nouvelle à Page Six (New York Post). "C'est avec une grande tristesse que je confirme que Judith et moi divorçons, a écrit l'ex-maire républicain de la ville de New York dans un communiqué adressé au site. Nous espérons nous y prendre de la manière la plus amicale possible et espérons que les gens respecteront l'intimité de nos enfants."

Contrairement au souhait de Rudy Giuliani, cette séparation pourrait mal tourner. Page Six révèle que Judith Giuliani a déposé ce mercredi 4 avril une contestation de divorce, indiquant qu'elle était prête à se battre pour les biens acquis au cours de leur mariage. Rudy et Judith Giuliani sont les propriétaires de biens immobiliers à Manhattan et à Palm Beach, en Floride.

"Dans ce genre de situation, on ne peut pas faire d'accusation, c'est du 50/50, il y a des problèmes des deux côtés", a expliqué Rudy Giuliani à Page Six. L'actuel conseiller en cyber sécurité à la Maison Blanche et son ex-épouse s'étaient mariés en 2003. Bien qu'ils n'en aient pas eu ensemble, ils sont tous les deux les parents d'enfants nés précédentes unions.