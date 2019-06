Rupture Pamela Anderson et Adil Rami: le footballeur sort du silence et "assume"

"Les deux dernières années de ma vie n'ont été qu'un mensonge", a écrit Pamela Anderson, mardi 25 juin 2019 sur Instagram : c'est ainsi que la star hollywoodienne a annoncé sa rupture avec le footballeur Adil Rami. Une annonce suivie de révélations sur la supposée double vie du sportif de haut niveau et son comportement menaçant. Quelques heures plus tard, le défenseur de l'Olympique de Marseille a réagi sur le célèbre réseau social.

En légende d'une photo de Pamela Anderson et de lui prise lors de la 28e cérémonie des trophées UNFP (Union nationale des footballeurs professionnels) le 19 mai au Pavillon d'Armenonville à Paris – photo qui n'est autre que celle qu'a utilisée par Pamela Anderson pour faire part de leur rupture –, le footballeur âgé de 33 ans a publié un long message. "Une rupture n'est jamais chose facile. Comme souvent dans ces situations, l'émotion peut prendre le dessus et laisser s'exprimer des choses excessives. Pamela est une personne entière, que je respecte profondément, qui a des convictions, qui est sincère dans ses combats, et pour qui mon amour a toujours été sincère. C'est ce que je veux retenir", écrit tout d'abord Adil Rami. Et alors que sa célèbre ex-compagne a fait le choix de dévoiler des pans de leur vie privée, l'ex-compagnon de Sidonie Biémont, avec qui il a eu deux enfants, les jumeaux Zayn et Madi (2 ans et demi), estime au contraire qu'ils ne devraient pas "dévoiler [leur] intimité, [leur] histoire, qui ne regarde [qu'eux]".

Néanmoins, dans la suite du massage, Adil Rami tient "à faire la lumière" : "En aucun cas je ne mène de double vie, je reste simplement attaché à préserver une relation pérenne avec mes enfants et leur mère Sidonie pour qui je garde un profond respect. C'est vrai j'aurais dû être plus transparent dans cette relation ambiguë. Je l'assume", énonce-t-il.

Concernant les accusations de Pamela Anderson, qui dit avoir été blessée et menacée par le sportif, le défenseur champion du monde 2018 n'a pas répondu directement, mais a fait savoir la chose suivante : "Je reste et resterai fidèle à mes valeurs et aux convictions qui sont les miennes et s'expriment dans mon engagement pour l'association Solidarité de femmes, qui est toujours aussi fort. Je suis fier d'avoir participé à cette grande et belle campagne qui a pu faire connaître le travail exceptionnel de cette association et de ses membres." Et de conclure : "Je souhaite l'apaisement et la discrétion pour nos familles et amis, même si je suis peiné et blessé. J'espère que vous le comprendrez et le respecterez."