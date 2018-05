Ruthie Ann Miles perd son bébé deux mois après la mort de sa fille de 4 ans

Terrible nouvelle pour Ruthie Ann Miles. L'actrice, récompensée aux Tony Awards pour le spectacle Le Roi et moi en 2015, a perdu le bébé qu'elle portait. Une nouvelle tragédie pour la comédienne, deux mois après qu'un véhicule hors de contrôle a heurté sa fille Abigail (4 ans) et le fils de son amie, Joshua (1 an), qui se trouvait dans une poussette, les tuant sur le coup. Ruthie, qui était alors enceinte de sept mois, avait assisté impuissante à la mort de sa fille.

Elle aussi renversée et donc hospitalisée, la jeune maman endeuillée avait toutefois appris que le bébé qu'elle portait était vivant et indemne. Elle ne se doutait pas que, quelques semaines plus tard, elle perdrait également cet enfant qu'elle devait mettre au monde dans les jours à venir...

"Au moment du crash, Ruthie était enceinte et a été grièvement blessée. Vendredi dernier, Ruthie et Jonathan ont perdu leur bébé, Sophia Rosemary Wong Blumenstein, a confié l'avocat de l'actrice au NY Daily News. La douleur qu'ils endurent est presque impossible à comprendre." Effectivement, qui pourrait concevoir la douleur que doit ressentir le jeune couple à qui nous ne pouvons qu'adresser nos plus sincères condoléances.