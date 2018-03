Ruthie Ann Miles : Sa fille de 4 ans tuée sous ses yeux...

La comédienne Ruthie Ann Miles, récompensée aux Tony awards – équivalent de nos Molières – pour le spectacle Le Roi et moi en 2015, nage désormais en plein cauchemar. L'artiste de 34 ans enceinte de sept mois et une amie quittaient leur église à pied le lundi 5 mars à New York dans le quartier de Brooklyn quand un véhicule hors de contrôle a heurté sa fille Abigail, 4 ans, et le fils de son amie, Joshua (1 an), qui se trouvait dans une poussette. Les deux petits n'ont pas survécu, rapporte le New York Post. Ruthie Ann Miles a été transportée dans un hôpital de Brooklyn et serait dans un état stable.

"Ruthie Ann Miles saignait de la tête. Ils ont dû couper son manteau", a raconté une passante au New York Post. Un autre témoin ajoute : "Sa fille était sur le dos et quand les secours sont arrivés, ils ont essayé de la réanimer. J'ai couru auprès de la mère en lui disant de ne pas bouger. Elle essayait de se relever et elle est tombée à la renverse." La mère de l'autre enfant hurlait auprès de lui, tentant désespérément de le ramener à la vie. "La maman était assise à côté de lui et criait. Elle n'arrivait pas à croire ce qui se produisait", confie le témoin.

Dorothy Bruns, 44 ans, aurait grillé un feu rouge au volant de sa Volvo, heurtant violemment la petite fille et entraînant la poussette du garçonnet. En cherchant à fuir, elle a fini par entrer dans d'autres voitures. Elle a confié à la police avoir des problèmes de santé. D'après un témoin qui s'est confié au Daily Mail, elle ne manifestait aucune émotion à l'issue du drame. Elle n'a pas été arrêtée, mais une enquête est en cours selon le maire Bill de Blasio.