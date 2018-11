Ruthie Ann Miles : La femme qui avait tué sa fille et son bébé s'est suicidée

Huit mois après le drame qui a coûté la vie aux deux enfants de l'actrice Ruthie Ann Miles dans un accident de la route, la femme qui était en cause et au volant de cette voiture a été retrouvée morte. C'est ce que révèle People, ce mercredi 7 novembre 2018. Le corps de Dorothy Bruns, 44 ans, a été retrouvé sans vie dans son appartement à Staten Island, New York, mardi 6 novembre.

Le New York Police Department a confirmé la nouvelle à People, affirmant qu'à son arrivée, la police a trouvé Bruns inconsciente dans sa chambre. Les urgences ont déclaré sa mort sur les lieux. D'après les premiers éléments, il s'agirait bien d'un suicide. Des cachets ainsi qu'une lettre ont été retrouvés selon NBC10.

Le 5 mars 2018, Bruns avait renversé et tué deux piétons à Brooklyn : la fille de Ruthie Ann Miles, Abigail (4 ans) et un petit garçon d'1 an, Joshua Lew. Egalement touchée dans l'accident, la comédienne était alors enceinte de 7 mois. Une autre personne, la mère de Joshua, avait été également blessée. Le 11 mai, l'avocat de la famille Miles, Ben Rubinowitz, avait annoncé que l'actrice de Broadway et son mari Jonathan Blumenstein avaient perdu le bébé qu'ils attendaient, une petite fille prénommée Sophia Rosemary Wong Blumenstein.

En mai, un grand jury de Brooklyn avait inculpé Dorothy Bruns. Pesaient sur elle les charges d'homicide involontaire, homicide criminel par négligence et agression. La prévenue avait clamé qu'une attaque cardiaque avait causé l'accident. Bruns avait grillé un feu avant de frapper des voitures garées et de traîner sur plusieurs mètres la poussette dans laquelle se trouvait Joshua Lew.

Quant à Ruthie Ann Miles, elle a opéré son retour sur scène le 4 août. L'actrice de 35 ans, lauréate d'un Tony Award pour son rôle dans The King and I, avait justement repris le personnage de Lady Thiang lors d'une représentation à Londres.