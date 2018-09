Ryan Guzman : Le beau gosse de 9-1-1 bientôt papa

Ryan Guzman, alias Eddie Diaz dans la série 9-1-1, va donc découvrir les joies de la paternité. Il en a lui-même fait l'annonce sur son compte Instagram, lundi 10 septembre 2018. Le beau brun américain est en couple depuis quelques années avec Chrysti Ane.

"2018 a été une année de surprises inattendues. De nouveaux boulots, de nouvelles vies et un nouvel amour. Chacun de ces aspects devenant encore mieux qu'avant. Alors que la fin de l'année au juste au coin de la rue, nous pensons tous les deux que cela ne pouvait pas aller mieux. On avait tort ! La nouvelle et meilleure surprise ne va pas tarder mais est en chemin. On va vivre nos meilleures vies ! "PapaEtMaman", écrit l'acteur en légende d'une photo sur laquelle on peut voir sa compagne Chrysti, moulée dans une chic robe noire laissant apparaître son ventre qui pousse.

Si le couple ne connaît pas encore le sexe du bébé, l'acteur a révélé en légende qu'avec sa belle Brésilienne, actrice et mannequin fitness de 25 ans, ils avaient déjà choisi deux prénoms : Mateo ou Genevieve.

