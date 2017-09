Ryan Phillippe accusé de graves violences par son ex, le top Elsie Hewitt

Ryan Phillippe, 43 ans, et le mannequin Elsie Hewitt, 21 ans, ont vécu une courte histoire d'amour entre le mois d'avril et la nuit du 3 au 4 juillet où tout a basculé. Selon le jeune top model, l'acteur l'a violemment agressée. Elle porte plainte, dévoile des photos choquantes de ses blessures et réclame un million de dollars qu'elle entend remettre à des associations de lutte contre les violences domestiques en cas de victoire devant la justice.

Selon Elsie, elle s'est rendue ce soir-là chez l'acteur pour récupérer ses affaires après leur récente rupture. Elle raconte l'avoir trouvé ivre et agité. Une dispute aurait éclaté et Ryan Philippe l'aurait jetée dans les escaliers à deux reprises et attrapée si fort par le bras au point d'en laisser des traces. C'est en tout cas ce que dit sa plainte, remplie lundi 18 septembre, obtenue par le site TheBlast.com et reprise par toute la presse anglo-saxonne. Après s'être relevée, Elsie raconte que l'acteur lui a hurlé dessus : "Casse-toi de ma putain de maison, cinglée de salope."

Outre cette violente dispute, la plainte de la jeune femme porte de graves accusations sur l'ex-époux de Reese Witherspoon. Elle décrit par le menu sa consommation d'alcool et de drogues : "De la cocaïne, des ecstasys, des champignons hallucinogènes et des stéroïdes." Pour l'avocat Keith Fink, qui s'est exprimé dans le magazine People, sa cliente ne cherche pas à booster sa célébrité puisqu'elle l'est déjà (mannequin, modèle de charme pour Playboy et actrice en devenir) alors que "Philippe n'est célèbre que pour avoir épousé" Reese Witherspoon. Il prétend aussi qu'Elsie n'est pas motivée par l'argent puisqu'en cas de victoire devant la justice elle ferait don de l'argent à des associations.

Pour autant, la version de l'acteur de la série Shooter (à partir du 26 septembre sur C8) est à l'opposé de cette plainte. Ryan Phillippe nie fermement les accusations d'Elsie Hewitt qu'il dit avoir quittée peu avant cette fameuse nuit. Selon son entourage, elle aurait débarqué chez lui enivrée. C'est elle qui l'aurait attaquée et serait tombée en étant escortée hors des murs de la propriété, ce qui expliquerait qu'elle ait dû être prise en charge par l'hôpital. Si la police de Los Angeles confirme l'incident, rien n'est moins sûr du côté du procureur. À cette heure, on ne sait pas si Ryan Phillippe fait l'objet d'une enquête du district attorney qui pourrait déboucher par des poursuites au pénal.

Pour le moment, il n'est donc question que d'une plainte au civil. Qui dit vrai ? Reste les photos très graphiques des blessures postées par TheBlast... Affaire à suivre.