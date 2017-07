Ryan Phillippe hospitalisé et alité : "J'apprécie votre inquiétude"

Ces derniers jours, l'ex-mari de Reese Whiterspoon a été très accaparé par le tournage de la deuxième saison de sa série d'action Shooter, qui sera diffusée à partir du 18 juillet sur USA Network. Interrogé le 15 juillet par le site Popsugar, l'acteur avait d'ailleurs confié qu'il avait tenu à réaliser lui-même toutes ses cascades. Il y a donc fort à parier que c'est bien sur le tournage de son show que le papa d'Ava (17 ans) et Deacon (13 ans) s'est blessé. "C'est une série difficile à tourner. Nous étions dans le désert les deux dernières semaines, à Palmade vous savez, sous une chaleur à 43 degrés. C'est très physique, et je fais toutes mes cascades. On repousse vraiment les limites. Mais j'adore ça en même temps. C'est épuisant. Je suis couvert de bleus", avait-il déclaré.