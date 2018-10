Ryan Phillippe : La playmate qui l'accuse de violences saisit le juge

En procédure judiciaire avec son ex-petite amie depuis de longs mois, Ryan Phillippe traîne la patte. C'est en tout cas ce qu'affirme la principale intéressée, la mannequin et playmate Elsie Hewitt.

Selon les informations du site The Blast, la jeune femme de 22 ans, qui poursuit l'acteur de 44 ans pour violences conjugales après une dispute survenue en 2017 au domicile du comédien, a déposé une nouvelle plainte, demandant à un juge de sanctionner la vedette de la série Shooter pour retarder le procès. Elsie Hewitt affirme que son ex refuse d'honorer sa promesse, celle de fournir à la justice des documents qui pourrait mettre à mal sa version. Pour rappel, Ryan Phillippe a toujours assuré qu'il n'avait pas levé la main sur Elsie.

Comme l'avait révélé la plaignante, des textos échangés à l'époque de la dispute entre Ryan Phillippe et son ex-femme Reese Witherspoon sont en la possession de l'acteur et pourraient appuyer la version d'Elsie Hewitt. Ces SMS qu'elle réclame depuis de longs mois, la jeune femme (et ses avocats) n'en a toujours pas vu la couleur. Elle affirme que Ryan Phillippe et ses représentants font tout leur possible pour retarder l'échéance.

Ainsi, Elsie Hewitt réclame 12 000 dollars de dommages et intérêts à son supposé bourreau pour ne pas avoir remis à la justice ces textos. Elle demande également au tribunal d'ordonner à l'acteur de remettre tous les documents qu'elle a demandés.

Initialement, Elsie Hewitt a poursuivi Ryan Phillippe en justice en lui réclamant la somme d'un million de dollars. Elle avait affirmé qu'après une dispute avec son compagnon, elle s'était rendue chez lui pour récupérer ses affaires. Dans sa plainte, elle avait affirmé qu'une fois sur place, Ryan Phillippe s'était montré extrêmement agité et lui avait saisi le bras "tellement fort que sa prise lui laissa de lourdes ecchymoses sur le bras", avant de la jeter "violemment dans l'escalier". Selon la plainte Ryan Phillippe avait abusé de drogues telles que "la cocaïne, l'ecstasy, des champignons psychédéliques et des stéroïdes".

De son côté, le papa d'Ava (19 ans) et Deacon (14 ans) avait nié en bloc, accusant son ex-conquête d'essayer de lui extorquer de l'argent. Il avait affirmé ne l'avoir traitée qu'avec "gentillesse et respect" au cours de leur relation et ne lui avoir jamais fait de mal.