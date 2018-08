Saad Lamjarred : Sa victime supposée réagit à la nouvelle accusation de viol

Mardi 28 août 2018, Saad Lamjarred devait être présenté à un juge en vue d'une mise en examen pour viol, après 48 heures de garde à vue à la gendarmerie de Saint-Tropez. Le chanteur de 33 ans est mis en cause par une femme de 29 ans, vivant dans le Sud de la France. De son côté, Laura Prioul, qui a porté plainte en 2016 contre lui pour des faits similaires, fulmine.

Interrogée par RTL, la jeune femme ne mâche pas ses mots et en veut à la justice. Saad Lamjarred a obtenu en avril 2017, de la cour d'appel de Paris, une remise en liberté sous contrôle judiciaire avec port du bracelet électronique. On ignore si le chanteur, qui a notamment pu voyager quelques jours au Maroc, le porte toujours. "C'est quelque chose que je ne peux pas concevoir. C'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Qu'il puisse partir en vacances comme ça étant donné qu'il y a déjà eu des plaintes contre lui et que je ne suis pas la première à qui c'est arrivé. Je ne le conçois pas alors qu'on savait très bien qu'il y avait des risques s'il était libéré car il n'en est pas à sa première fois et il n'en sera pas à sa dernière fois si on laisse cette personne en liberté", a-t-elle réagi.

La jeune femme, qui affirme avoir été violée dans un hôtel parisien il y a deux ans, ajoute : "C'est quelqu'un qui paraît gentil, mais d'un coup, le regard va changer, l'expression va changer, (...) il va devenir violent. Je comprends cette fille, je sais qu'il peut être gentil sur une période et je devine derrière toute la violence qu'elle a vécue (...). Je la félicite énormément d'avoir porté plainte et je suis de tout coeur avec elle. Si elle veut me contacter, c'est avec grand plaisir." Saad Lamjarred, défendu par le très médiatique Éric Dupond-Moretti ainsi que par Jean-Marc Fedida – les frais d'avocats sont généreusement payés par le roi du Maroc Mohammed VI –, est soupçonné d'avoir violé une jeune femme dans un hôtel cinq étoiles vers Saint-Tropez après avoir passé la soirée dans deux boîtes de nuit. Outre cette nouvelle mise en examen et celle dans le cadre de l'affaire touchant Laura Prioul, l'artiste est aussi sous le coup d'une mise en examen pour "viol" dans le cadre d'une enquête ouverte en 2017 à la suite de la plainte d'une jeune Franco-Marocaine. Enfin, rappelons qu'il était accusé de faits similaires aux États-Unis mais que les poursuites ont été abandonnées après un arrangement.

Saad Lamjarred reste innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de ces affaires.

Thomas Montet