Saad Lamjarred : Une troisième plainte pour viol contre le chanteur star !

Saad Lamjarred, chanteur marocain superstar dans son pays, est au coeur d'une nouvelle enquête pour viol. L'artiste de 31 ans, actuellement incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis (Essonne) après la plainte pour viol déposée par une jeune femme en octobre dernier, a récemment été entendu dans le cadre d'une nouvelle affaire. La troisième...

C'est le journal Le Parisien qui dévoile l'information, précisant que Saad Lamjarred a été entendu le 14 février 2017 par les enquêteurs du 1er district de la police judiciaire (DPJ). Les policiers ont recueilli la déposition du chanteur après la plainte d'une jeune Franco-Marocaine de 28 ans vivant dans l'Hexagone, qui affirme qu'il l'a violée au printemps 2015 alors qu'elle était en vacances à Casablanca, au Maroc. Elle avait néanmoins attendu novembre 2016 pour se rendre au commissariat, n'ayant pas osé le faire sur le moment, par honte. On imagine aussi qu'elle a sans doute trouvé un peu de courage après la mise en examen de l'artiste en octobre 2016 pour un viol présumé survenu dans son hôtel parisien.

De lourdes pressions

Selon Le Parisien, la plaignante avait toutefois retiré sa plainte en décembre 2016, se disant victime "de lourdes pressions". Il faut dire que Saad Lamjarred est extrêmement populaire dans son pays et que de très nombreux fans sont persuadés que ces affaires judiciaires sont fausses et ont pour seul but de lui soutirer de l'argent. D'autres y voient même un "complot"... Le chanteur est d'ailleurs soutenu par le roi du Maroc, qui prend à sa charge ses frais d'avocat. C'est le très médiatique Éric Dupont-Moretti qui a été embauché pour assurer sa défense. Le ténor du barreau est carrément surnommé Acquittator !

Malgré le retrait de la plainte, la police poursuit son enquête en se basant sur les déclarations de la jeune femme. Elle aurait rencontré Saad Lamjarred en avril 2015 à Casablanca, lors d'une soirée chez un particulier. Le chanteur lui aurait proposé de la raccompagner où elle logeait mais il aurait d'abord eu besoin de passer chez lui. C'est dans sa résidence que le viol se serait produit alors qu'ils étaient seuls. Dans sa déposition, la victime présumée raconte qu'elle aurait reçu un coup de poing et que le chanteur lui aurait arraché son pantalon avant d'abuser d'elle, le tout après avoir consommé notamment de la cocaïne. Face aux policiers, Saad Lamjarred a tout nié en bloc, il a même démenti connaître la jeune femme. Maître Dupond-Moretti, sollicité par l'AFP, a déclaré : "Mon client qui conteste totalement les faits, n'a pas été déféré devant un juge à la suite de sa garde à vue. C'est une non-affaire."

Pour rappel, le chanteur reste toujours incarcéré en France. Alors que Le Site Info qui citait en décembre dernier le quotidien Al Quds Al Arabi, évoquait une caution de 500 000 euros en échange d'une liberté sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire, il semble donc que l'information était peut-être erronée. Ou alors le chanteur n'avait peut-être pas les moyens de payer une telle somme malgré l'aide financière du roi du Maroc ?

Cette affaire surgit après celles dans lesquelles il était déjà mis en cause, à Paris mais aussi à New York. Saad Lamjarred était accusé par une femme pour une affaire similaire de viol présumé en 2010 mais il avait réussi à quitter les États-Unis avant d'être jugé. Un accord financier ayant depuis été trouvé, il n'est plus aujourd'hui poursuivi sur le sol américain.

Saad Lamjarred reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.

Thomas Montet