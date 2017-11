Sabrina (Secret Story 5) face à la mucoviscidose: "J'ai des épisodes difficiles"

Mardi 7 novembre 2017, Sabrina Perquis était l'invitée d'un Facebook Live de Purepeople.com afin de parler de son actualité sur VL média (avec son émission A votre santé) et sur Non Stop People. Elle en a aussi profité pour répondre à toutes vos questions.

Au cours de notre entretien, l'ex-candidate de Secret Story 5 (TF1), qui avait pour secret "Je vis avec les poumons d'un autre", a notamment évoqué son combat contre la mucoviscidose, les 10 ans de sa greffe des poumons et a fait une révélation inattendue...

"Aujourd'hui, j'ai toujours la mucoviscidose, je vais fêter mes 10 ans de greffe le 10 novembre. C'est un bel anniversaire, beaucoup d'émotions remontent en ce moment. Je suis un peu plus tête en l'air que d'habitude. Aujourd'hui, il y a des hauts et il y a des bas, j'essaie de ne pas le montrer parce que c'est difficile de prouver aux gens que je suis autre chose qu'une maladie. J'aimerais qu'on parle aussi de moi pour ce que je fais dans la vie", a-t-elle commenté d'entrée de jeu. Et de révéler, dans un souci d'honnêteté : "Je vais vous faire une confidence, je suis en train de vous parler dans vos locaux alors que là j'ai un peu de fièvre et que j'ai une infection rénale, mais le mental m'aide à surmonter tout ça. La mucoviscidose, c'est pas rien et j'ai encore des épisodes un petit peu difficiles."

Désireuse d'aller de l'avant malgré des périodes moins évidentes, Sabrina a également annoncé qu'elle allait s'offrir un joli cadeau de Noël cette année : un voyage avec son fiston de 14 ans. "Je pars en tête à tête avec mon fils à l'Île Maurice pour les fêtes. C'est un rêve de faire un voyage que tous les deux, sans mon mec, sans ma mère, sans personne... Je pars juste avec mon fils !", a-t-elle lancé, le sourire aux lèvres.

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !