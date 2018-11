Salma de Jordanie, 18 ans : En uniforme et en famille à Sandhurst, Rania fière

Les enfants de la reine Rania de Jordanie lui fournissent régulièrement des occasions de clamer sa très grande fierté de maman comblée : le 24 novembre 2018, c'était au tour de la princesse Salma de Jordanie de réunir autour d'elle sa famille et de susciter les louanges de sa mère.

Six mois après avoir obtenu (le 22 mai dernier) son bac à l'International Amman Academy et deux mois après avoir fêté son 18e anniversaire (le 26 septembre), Salma est sortie le 24 novembre de l'Académie royale militaire de Sandhurst. Le roi Abdullah II et toute sa famille avaient fait le déplacement en Angleterre pour la féliciter et assister à la parade cérémonielle qui marque la fin du cursus. Le prince héritier Hussein, 24 ans et aîné des quatre enfants du souverain hachémite et de son épouse, connaît bien ce rituel pour l'avoir accompli l'an dernier, diplômé en 2017 de Sandhurst un an après avoir validé ses études en histoire internationale à Georgetown (Washington) : "Nous sommes toujours fiers de toi", a-t-il solennellement et tendrement écrit sur son compte Instagram en légende d'une photo le représentant au côté de sa petite soeur en ce jour si spécial.

Comme toujours, la reine Rania, qui portait un farwa de la marque saoudienne Abadia par-dessus une robe noire, a su trouver les mots pour partager son émotion via le réseau social de partage d'images dont elle est une adepte de la première heure : "De la robe de bachelière il y a quelques mois à l'uniforme militaire aujourd'hui, tu as montré de quoi tu es capable !", s'est-elle réjouie en publiant deux séries de photos et en adressant un grand bravo à Salma, qui a suivi le cursus de formation court de la fameuse académie militaire par laquelle sont notamment passés les princes William et Harry.

Grande absente de la photo de famille du nouvel an 2018 et de la réunion familiale pour la remise de diplôme de sa petite soeur au mois de mai pour cause d'études à l'étranger (elle aussi à Georgetown), la princesse Iman (22 ans), profitant des vacances de Thanksgiving aux Etats-Unis, était elle aussi bien présente dans le Berkshire, ravissante en manteau bleu ciel. Cette fois, c'est le prince Hashem, benjamin de la fratrie (13 ans), qui manquait à l'appel.