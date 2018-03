Samuel Le Bihan bientôt papa d'un 3e enfant : Sa nouvelle chérie pose enceinte

Il y a un peu plus d'un an, au mois de décembre 2016, on apprenait la rupture de Samuel Le Bihan avec sa partenaire de longue date, l'ancien mannequin Daniela Beye, après quinze ans de relation. Parents d'Angia (née en décembre 2011), ils s'étaient mis d'accord pour une garde partagée. L'acteur est également père de Jules, né en 1995 de sa précédente union, avec l'actrice Patricia Franchino.