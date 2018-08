Samuel Le Bihan papa pour la 3e fois : Le sexe et le prénom du bébé révélés

Carnet rose pour Samuel Le Bihan. Le très populaire comédien français, que l'on retrouvera dans la petite lucarne avec Alex Hugo (dès le 29 août sur France 2), est devenu papa pour la troisième fois. Il l'a révélé à nos confrères de Télé-Loisirs dans une interview. "Tout se passe très bien, je suis vraiment ravi. Je suis très ému. Je redécouvre des moments que j'adore. Je vis ça de façon assez légère, assez marrante", a-t-il confié.

Pour la petite info, il s'agit d'une fille que Samuel et sa sublime chérie Angie Vu Ha ont prénommé Emma-Rose. Depuis la naissance du bébé, le couple est aux anges et fait fi de tous les obstacles naturels après un accouchement. "Le manque de sommeil ne me gêne pas et je suis toujours en train de redécouvrir cet être qui arrive à la vie et ça m'émeut complètement", assure le jeune papa de 52 ans. Quant à la maman, "elle va très bien, elle est en pleine forme, elle allaite et elle est super heureuse".

Samuel Le Bihan est déjà le papa de deux autres enfants, Angia (7 ans) qu'il a eue avec sa précédente compagne Daniela Beye, et Jules (23 ans), né de son union avec l'actrice Patricia Franchino. Quant à sa nouvelle compagne, la DJ, productrice de musique, actrice et playmate Angie Vu Ha, elle est aussi déjà maman d'une fille, Isabella (11 ans).