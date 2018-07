Samuel Le Bihan : Sa chérie, nue et enceinte, affiche son ventre rond

Le carnet rose approche pour Samuel Le Bihan et sa compagne Angela Vu Ha. Après qu'ils ont été aperçus ensemble et tendrement amoureux dans les coulisses du concert pour le 14 juillet samedi dernier, c'est sur Instagram qu'Angie s'expose. Mercredi 18 juillet 2018, la jeune femme, DJ, productrice de musique, actrice et playmate, a publié une photo d'elle totalement nue, une main masquant sa poitrine et l'autre en-dessous de son baby bump très rond.

Un cliché très élégant pour faire le point sur cette grossesse. Au naturel et sublime, Angela s'affiche comblée. "C'est la deuxième fois et cela reste nouveau quand même. La maternité est la plus belle chose au monde, qu'importe si c'est fatigant, frustrant et à tous les niveaux difficile d'être une maman, je me sens honorée et submergée de bonheur et de différentes émotions ressenties pendant cette aventure de 9 mois. Encore quelques semaines et je t'aime déjà tellement. Je suis tellement impatiente de te présenter", écrit la jeune femme qui est déjà effectivement maman d'une grande fille de 11 ans, Isabella.