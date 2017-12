Sandra de Matteis : Droguée ? Sa réponse cash !

Alors qu'elle était sur un petit nuage depuis son mariage avec l'acteur Tomer Sisley, la patronne de l'agence Sandra & Co, Sandra de Matteis, a été brutalement ramenée sur terre. Sur Instagram, elle a poussé un coup de gueule après des commentaires d'internautes disant qu'elle était une grande consommatrice de drogues.

Lundi 4 décembre, Sandra de Matteis a posté la photo, volontairement provoc', d'un sachet en plastique comme ceux utilisés pour la cocaïne contenant du soda, avec l'inscription "Coke". Elle a précisé en légende qu'elle était sa seule véritable addiction... "Ma seule et unique drogue : le coca et zéro en plus. Ah non... oui, j'oubliais la clope... pfff y a du taf !", a-t-elle écrit. Visiblement très remontée, elle a ajouté pléthore de hashtags pour dire le fond de sa pensée. Mais en lisant attentivement, on découvre qu'elle confesse tout de même avoir jadis été consommatrice, une époque révolue.

Elle a ainsi écrit : "#petitPostPourToutesleslanguesdep...quiPensequeparcequonsAmuseOnseDrogueForcementCEQUIESTFAUX #ETONALEDROITDAVOIRFAITDESCHOSESDANSLEPASSÉ #CEQUICOMPTECESTQUECESOITDUPASSÉ euh voilà ça m a pris comme ça! #etSachezquejassumeTout(presque???) #monPasséMonPrésentetMonFutur #memeSiToutnestpasTresGlorieuxjavoue #maiscestMoi! #fucklesrageux #BREEEFsiTuDansestesforcémentunedroguée????? #vousNousSaoulez! #libredeFairedesConneries #libredeLesarreter #libredessayerdelesArreter #libredêtreNousmêmes! #article22ChacunFaitCeQuilVeut"