Sandra Zeitoun filmée nue : Elle répond aux haters

On l'aura compris, Sandra Zeitoun n'a pas supporté les virulentes critiques dont elle a fait l'objet il y a quelques jours. Filmée à son insu par son fils Dino (né de son union avec le producteur Valéry Zeitoun) alors qu'elle était en train de chanter sous sa douche, la reine des soirées avait choisi de partager cette séquence aussi intime qu'insolite sur sa page Instagram. Oui mais voilà, la dérision de la vidéo n'a pas été comprise par tout le monde et a attiré son lot de commentaires négatifs. A tel point que Sandra Zeitoun a supprimé la vidéo depuis, sans oublier la haine exprimée à son égard pour autant.

Le 19 juillet dernier, alors qu'elle participait à la soirée de lancement du parfum "Just Rock" de Zadig & Voltaire, organisée au Montana à Paris, Sandra Zeitoun est revenue sur l'épisode de la douche, en posant cette fois dans un bain. Recouverte de mousse, pommeau de douche à la main, la fiancée de Tomer Sisley s'adresse à ses détracteurs en posant le majeur en l'air. La photo partagée sur sa page Instagram est accompagnée d'un message on ne peut plus clair : "F...the haters! Vive les femmes ! Vive les douches! Vive la mousse! Vive la rigolite! Vive la liberté ! Vive le sexy ! Vive les mamans! Vive nos enfants ! Vive nos body quels qu'ils soient! Vive le partage! I am back !"