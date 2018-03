Sandrine Kiberlain: Cette expérience avec Vincent Cassel qu'elle n'a "pas aimée"

Le 14 mars, Sandrine Kiberlain jouera face à sa version juvénile dans La Belle et la Belle, un film dans lequel elle est Margaux, 45 ans, qui rencontre... Margaux, 20 ans, elle-même incarnée par Agathe Bonitzer. Un long métrage que la comédienne de 50 ans n'hésite pas à défendre dans les médias, à la télévision comme à la radio ou dans les magazines. On ne pourra pas en dire autant de Fleuve noir, un autre film prévu pour le 15 août prochain, dans lequel elle a Vincent Cassel, Romain Duris, Élodie Bouchez et Charles Berling pour partenaires de jeu.

La comédienne a laissé entendre au micro d'Europe 1 ce 12 mars, qu'elle ne comptait pas en faire la promotion. "C'est une expérience que je n'ai pas aimée. Donc je ne peux pas trop en parler, de ce film", lâche-t-elle, à la grande surprise de son hôte, Patrick Cohen. "Mais je le dis ouvertement, je n'ai pas de problème avec ça", ajoute-t-elle avec calme, en précisant que c'est "la seule fois" qu'elle a ressenti cela. L'animateur tentera bien de la relancer sur la présumée dureté en plateau du réalisateur Erick Zonca, mais Sandrine Kiberlain n'esquissera qu'un sourire entendu en guise de réponse... Que s'est-il passé sur le tournage de ce film, personne n'en sait rien pour l'instant !

L'histoire de Fleuve noir : Au sein de la famille Arnault, Dany, un adolescent, disparaît. François Visconti, commandant de police usé et désillusionné, est mis sur l'affaire. L'homme part à la recherche de l'adolescent alors qu'il rechigne à s'occuper de son propre fils, Denis, 16 ans, qui semble mêlé à un trafic de drogue. Lorsque Yan Bellaile, professeur particulier de Dany, apprend la disparition de son ancien élève, il s'intéresse de très près à l'enquête et propose ses services au commandant.