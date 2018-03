Sandrine Kiberlain avec Vincent Lindon : "On a été très heureux et un jour..."

En 1993, Sandrine Kiberlain, 25 ans, rencontre Vincent Lindon. Ils se marient en 1998 et deviennent les parents de Suzanne, aujourd'hui adolescente irrésistible de 17 ans. Interrogée sur le couple qu'ils ont formé pendant dix ans, la comédienne répond : "On a été très heureux, et puis un jour, voilà... Avec Vincent, on a eu un enfant, et ça a beaucoup intéressé la presse. Je comprends car notre histoire a fait rêver les gens. Mais, à côté de ça, j'ai besoin de protéger ceux que j'ai aimés, donc je n'en dirai pas plus."

"Cela fait des années que cette histoire est terminée, mais on continue de m'en parler souvent. Pourtant, je ne suis pas la seule actrice à avoir un ex comédien. Parfois, cela m'agace un peu", avouait déjà la belle blonde dans le magazine Elle l'an dernier. On sait toutefois qu'ils sont restés en bons termes. "Avant lui, je crois que j'étais assez passive et puis, d'un coup, on rencontre un homme qui vous donne confiance. Je l'ai déjà dit, je me suis vraiment responsabilisée sur le tard", avait-elle déclaré en 2016 dans Madame Figaro, avant de le féliciter avec poésie pour son César en 2017.

Bien qu'elle n'évoque pas frontalement leur séparation, Sandrine Kiberlain parle de la notion de rupture dans Marie Claire : "Ça demande du courage de rompre, car c'est une histoire de routes qui se séparent, d'évolutions différentes, d'incompatibilité. C'est d'autant plus douloureux car on peut continuer d'aimer l'autre, même si ça ne convient plus."

De leur histoire d'amour est née Suzanne, dont Sandrine Kiberlain parle toujours avec une tendresse infinie. Dans Version Femina, la maman de la malicieuse adolescente aux posts Instagram toujours savoureux confie : "Le fait est que si ce n'était pas ma fille, je la trouverais géniale. C'est ça la différence. Objectivement, je trouve que c'est une personne super. C'est vraiment la chance de ma vie ! Je l'aurais dessinée ou écrite, je l'aurais faite comme ça, avec zéro truc à changer. Chaque jour, je me dis qu'il faut en profiter."