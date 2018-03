Sandrine Kiberlain avec sa fille Suzanne Lindon, irrésistible à 4 ans

Etre enfant de star et avoir un compte Instagram ne signifie pas toujours être une ado qui multiplie les duckfaces et les poses à la Kendall Jenner. La preuve avec Suzanne, fille de Vincent Lindon et de Sandrine Kiberlain. La demoiselle qui fête ses 18 ans cette année utilise le réseau social pour poster des instants amusants, tendres et drôles avec toujours une touche d'originalité. Cette fois, elle a dévoilé un petit montage vidéo sur la chanson des Bee Gees, Spicks and Specks. On la découvre à 4 ans, se déguisant sous le regard attendri de sa célèbre maman, et on lui devine déjà un tempérament de feu, très à l'aise devant la caméra. Une future comédienne ?