Sandrine Kiberlain : Parler de sa relation avec Vincent Lindon ? "Ça m'agace"

Mercredi 17 mai, Sandrine Kiberlain foulera les marches du Festival de Cannes dans un rôle tout nouveau, entourée de ses jurés, elle qui préside à la Caméra d'or (prix remis au meilleur premier film de la sélection). A cette occasion, l'actrice et réalisatrice a fait la couverture du magazine ELLE et accordé une interview où elle a évoqué ce rôle, mais aussi sa vie loin des caméras, du strass et du glamour.

Sandrine Kiberlain a en particulier évoqué son rôle de mère de famille, elle qui se montre très présente, attentive et bienveillante, tout l'inverse d'une mère absente, trop libre ou castratrice. "Dans l'existence quotidienne, entre deux tournages, j'oublie complètement que je suis actrice. C'est la vie qui reprend le dessus, mes amis, ma famille. Et dans ce cas, priorité absolue à ma fille, affirme-t-elle. Etre mère est un endroit où je me sens très à l'aise. Suzanne est la personne avec qui je suis le plus en confiance. Pour moi, c'est comme une rencontre : j'ai adoré rencontrer ma fille."

Fille unique de la comédienne, Suzanne est le fruit du couple que sa mère a formé avec un autre acteur, Vincent Lindon. Si leur histoire est terminée depuis 2008, elle revient constamment sur le tapis dans les interviews que l'actrice donne – car Vincent, très secret, n'en donne que très rarement. "Cela fait des années que cette histoire est terminée, mais on continue de m'en parler souvent. Pourtant, je ne suis pas la seule actrice à avoir un ex comédien. Parfois, cela m'agace un peu", avoue l'intéressée, qui dit toutefois "comprendre la curiosité des gens". Et de rajouter : "En fait, il n'y a rien de bien particulier à dire. Cela se passe très bien entre nous, et nous essayons de faire que les choses se passent au mieux pour notre fille. Un peu comme pour tous les gens qui se sont séparés. C'est assez banal. Sauf que nos rapports sont réussis. Et ça, ce n'est peut-être pas si fréquent que ça, malheureusement. Vincent, c'est ma famille. Je me réjouis de ce qui lui arrive, comme il se réjouit de ce qui m'arrive."

Suzanne mannequin ?

Très terre-à-terre, Sandrine Kiberlain a également un rapport très particulier à la célébrité. "Je pense pas que Vincent et moi, on se vive comme des gens célèbres", croit savoir l'actrice de 49 ans. Et de poursuivre : "Devant ma fille, j'ai toujours essayé de dédramatiser l'aspect glamour, faussement intéressant du succès. Je ne porte pas de lunettes de soleil à la maison, ni de grands chapeaux. Je ne joue pas à être Sandrine Kiberlain."

Cela n'a pas empêché Suzanne, 17 ans, d'aller goûter elle aussi à ce glamour, à travers l'art, lorsqu'elle a posé pour le Vogue italien. Sa mère, qui dit ne pas vouloir "interférer" et n'allait "pas dire non", ne semble guère inquiète. "C'est bien qu'elle vive cette expérience aujourd'hui", a ainsi déclaré sa mère, qui la dit "assez armée pour faire face à ce genre de choses". À l'écouter, Suzanne "ne souhaite pas spécialement se lancer dans une carrière de mannequin". "Elle est élève au lycée Henri-IV, fait de brillantes études, ce qui remplit de fierté", assure Sandrine, dont la fille unique "ne sait pas encore ce qu'elle veut faire" et mène une vie normale d'adolescente de son âge.

Interview à retrouver en intégralité dans le magazine ELLE, hebdomadaire du 12 mai 2017.