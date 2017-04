Sandrine Kiberlain fête sa fille : "On n'est pas sérieux quand on a 17 ans"

En commentaires, les abonnés et fans ont bien évidemment célébré à leur tour Suzanne. "Mais qu'elle est belle, ta fille", lui écrit l'un d'eux alors qu'un autre, visiblement plus proche encore, raconte une amusante anecdote : "Je me souviens lorsqu'elle était plus petite et qu'elle et ma fille essayaient les mêmes tenues chez Bonpoint." Un dernier internaute s'amuse quant à lui d'une ressemblance entre Suzanne et Charlotte Gainsbourg, arguant que la première serait la "soeur cachée" de la seconde. Et on ne saurait lui donner tort.