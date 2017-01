Sandrine Kiberlain et Vincent Lindon : Leur fille Suzanne pose pour Vogue !

Les réactions positives face aux clichés réalisés par Paolo Roversi ne se font pas attendre et bien sûr, sa maman fait part de sa fierté avec un joli coeur !

Drôle et charmante, Suzanne Lindon se révélera-t-elle bientôt au cinéma ? Sandrine Kiberlain nous avait confié sa volonté de laisser sa fille vivre sa jeunesse : "Pour l'instant, elle a sa vie d'adolescente. Elle me voit rarement parler de mon métier, enfin j'en parle comme je parlerais de mon travail si j'étais boulangère. Je n'en fais pas un cas. Avoir ses deux parents dans le domaine, ça aurait pu lui faire perdre le sens des réalités ou lui donner envie d'être dans la lumière. Peut-être qu'elle aura envie un jour, mais là, pour l'instant, elle met un point d'honneur à être bonne dans ses études."

L'héroïne césarisée de Neuf mois ferme ne voulait toutefois pas empêcher Suzanne de suivre ses désirs : "Si on a les armes pour, pourquoi pas. Si un jour, ma fille décide de faire ça, elle le fera et je pense qu'elle le fera très bien. J'ai confiance dans ce qu'elle fera. Elle le fera pour les bonnes raisons."

On peut ainsi voir les débuts de comédienne de la jeune fille dans le court métrage que sa mère a réalisé, Bonne Figure : "Suzanne a participé au tournage en tant que figurante, avec des amis. Je l'ai traitée comme les autres, mais j'observais son regard. Elle m'a vue diriger, un métier différent de celui dans lequel elle me connaît."

Quant à Sandrine Kiberlain, on la retrouvera dans La Belle et la Belle d'Hélène Fillières, également avec Agathe Bonitzer et Melvil Poupaud. Vincent Lindon sera Rodin pour Jacques Doillon, aux côtés d'Izïa Higelin et de Séverine Caneele.