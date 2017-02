Sanya Richards-Ross enceinte : Aaron Ross et sa reine fous de joie

La panoplie de bébé de champions est déjà prête : Sanya Richards-Ross et Aaron Ross viennent seulement d'annoncer la naissance prochaine de leur premier enfant, mais ils voudraient qu'il soit déjà là !

En couple depuis 2003 et mariés depuis 2010, la championne olympique 2012 du 400 mètres (qui détient également les médailles d'or du relais 4x400 2004, 2008 et 2012) et le champion NFL 2008 et 2012 ont partagé la bonne nouvelle en exclusivité avec le magazine People, avant d'exprimer leur joie sur Instagram.

Point commun des trois publications faites par l'ancien cornerback des Giants de New York, avec qui il a conquis les Super Bowls XLII et XLVI ? "J'ai trop hâte." "Mince, j'ai trop hâte d'être père, c'est le plus heureux moment de ma vie", dit-il en légende d'une photo le figurant en train d'embrasser le ventre déjà bien rond de la future maman, qu'il appelle couramment sa "reine" sur les réseaux sociaux. "J'ai trop hâte que tu sois là", renchérit-il avec une photo d'une paire de Nike personnalisées avec les mots "Baby Ross". "Tout ce que nous avons vécu et que nous avons eu la chance de réaliser, nous avons trop hâte de te le transmettre", poursuit-il en commentaire d'une photo de la panoplie complète : les chaussures "Maman Ross" et "Papa Ross" rejoignent celles de "Bébé Ross", ainsi que deux petits bodies portant les mentions "Mon papa a gagné le Super Bowl" et "Ma maman est médaillée d'or olympique".