Sara Giraudeau, avec sa mère Anny Duperey, présente son aînée Mona

Sara Giraudeau a accouché l'année dernière de sa seconde petite fille dont on ignore toujours le prénom. Et ce n'est que lundi 4 décembre 2017, 6 ans et demi après sa naissance, que la comédienne nous présente sa fille aînée, la petite Mona, née comme sa petite soeur de ses amours avec l'acteur Simon Hubert. Ce sont trois générations qui étaient réunies, hier soir, au musée des Arts forains de Paris puisque l'actrice (époustouflante dans Le Bureau des légendes, la série d'Éric Rochant pour Canal+) était également accompagnée de sa mère Anny Duperey pour le lancement de la 41e campagne des Pères Noël verts du Secours Populaire, lundi 4 décembre 2017.

Depuis 1976, cette campagne du Secours populaire "permet aux enfants, aux jeunes, aux familles, aux personnes âgées ou isolées, de fêter Noël et la nouvelle année dans la dignité". Une armée de Pères Noël verts entrent alors en piste pour donner un coup de main au vieux bonhomme en rouge.

Ce lundi soir, le président du Secours populaire, Julien Lauprêtre, réunissait les parrains et marraines de son association comme Valérie Trierweiler, fidèle au poste, et l'animateur Raphäl Yem. Se sont joints à eux les membres du Club des partenaires solidaires de l'association qui réunit les entreprises La Banque postale, Carrefour Solidarité, la Confédération des buralistes de France, l'Espace Recréa, la Fondation Essilor, la Fondation Monoprix, la Macif, les Titres Cado et Imestia. Le 3 octobre 2016, lors d'une réunion du Secours populaire et ses partenaires, Julien Lauprête rappelait l'urgence de la situation qui ne cesse de s'aggraver dans le monde : "La solidarité est plus que jamais nécessaire alors que l'année a été marquée par les attentats, l'accroissement de la pauvreté, l'afflux des réfugiés fuyant les guerres et la misère, par aussi une recrudescence du racisme et de l'antisémitisme", peut-on lire sur le site de l'association. En 2017, des milliers de personnes ont encore besoin du Secours populaire.

Ce rendez-vous réunissait des personnalités comme les chanteuses Nicoletta et Isabelle Aubret, les actrices Ariane Ascaride et Josiane Balasko, l'acteur Christian Rauth (Navarro), le rugbyman Romain Magellan, Arielle Boulin-Prat des Chiffres et des lettres, l'écrivaine Lola Lafon, le journaliste Thomas Sotto, la militante et essayiste Isabelle Alonso, ainsi que le Secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez.

Ce mardi 5 décembre est la Journée internationale des bénévoles. Le Secours populaire français est fort de 80 000 âmes dévouées... parfois même très célèbres comme le chanteur M. Ce dernier termine sa tournée de L'Aventure malienne à l'AccorHotels Arena le mardi 19 décembre. Un euro de chaque billet vendu sera réparti entre le Secours populaire français et Clowns sans frontière. C'est déjà complet !