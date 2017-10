Sara Ramirez : La star au look androgyne dans une nouvelle série

Après son départ de Grey's Anatomy, Sara Ramirez a radicalement changé de look. Alors que dans la série elle a toujours eu les cheveux longs ou mi-longs, elle a tout coupé à l'été 2016. Depuis, l'actrice arbore un look androgyne qui va de pair avec son engagement en faveur de la communauté LGBT. Mariée depuis 2012 à un homme, Ryan Debolt, Sara Ramirez a révélé sa bisexualité l'année dernière alors qu'elle participait au sommet 40 to None organisé par l'association True Colors Fund cofondée par la chanteuse Cyndi Lauper. Un coming out qui avait rejoint la fiction puisque Callie Torres était également bisexuelle dans Grey's Anatomy.