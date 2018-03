Sarah Fraisou, amoureuse bafouée et trompée : "Des chagrins, j'en ai eu plein"

Révélée au grand public grâce à ses participations aux Princes de l'amour 2 et 3 (W9) et aux Anges de la télé-réalité sur NRJ12, Sarah Fraisou est l'une des personnalités issues de la télé-réalité les plus populaires auprès des jeunes. De ce fait, ses nombreux admirateurs veulent tout savoir de son oeuvre, de sa vie et de ses amours... et nous aussi !

Interrogée par Purepeople.com dans le cadre de notre interview Power of Love, celle que l'on retrouve dans les Anges 10 (NRJ12) nous a tout d'abord parlé de son premier amour qui s'est plutôt mal terminé. "Mon premier amour, est-ce que c'était le vrai, je ne sais pas, en tout cas je faisais la loveuse, ça c'est sûr ! Ça s'est mal terminé parce que j'ai une de mes meilleures amies qui a couché avec, donc c'était plutôt pas mal ! Super la meilleure pote !", a indiqué Sarah avec le sourire. Et d'ajouter : "Des chagrins, j'en ai eu plein ! Je pense, comme toutes les femmes sur Terre !"

Puis, celle qui s'est récemment fiancée à Dubaï a poursuivi sur la notion de fidélité, une valeur qui lui est très chère. "Ne fais pas ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, donc principalement, je ne veux pas être trompée donc je ne trompe pas", a-t-elle assuré avant de révéler qu'elle avait en revanche beaucoup été trompée : "Alors là, pour être trompée... Maintes et maintes fois, j'ai envie de dire !"

