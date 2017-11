Sarah Fraisou : "J'avais peur que la maladie m'arrache mon homme"

Sarah Fraisou a eu une grosse frayeur !

Il y a quelques semaines, son petit ami Sofiane était hospitalisé à la suite de douleurs à l'épaule et au bras droit. Une situation qui a dévasté la candidate des Vacances des Anges 2 (NRJ12). Sur Snapchat, elle avait admis, en larmes, être "au bout de [sa] vie". Heureusement, son homme va mieux et devrait sortir de l'hôpital ce week-end, comme elle l'a expliqué au cours d'une interview accordée au magazine Public : "J'avais peur que la maladie m'arrache mon homme."

Sarah Fraisou est aussi revenue sur les circonstances de l'hospitalisation de sa moitié. L'occasion de découvrir que l'hôpital qui lui a fait un examen serait en cause. "A la suite d'un accident de travail, son médecin lui a prescrit une arthroscopie afin d'en savoir plus. C'est à partir de ce moment-là que les problèmes ont commencé (...). Lorsque nous sommes rentrés à la maison, Sofiane a fait un malaise. Il ne pouvait plus bouger son bras, se tordait de douleur. Il a perdu connaissance dans la salle de bain et j'ai dû l'emmener aux urgences", a-t-elle confié dans un premier temps.

Et de poursuivre : "Il avait contracté une dangereuse bactérie pendant son arthroscopie. Nous envisageons de porter plainte contre cette clinique privée qui n'a pas respecté les conditions d'hygiène élémentaires lors de cet examen. C'est très grave et nous allons réclamer réparation pour ce préjudice." Reste à savoir s'ils obtiendront gain de cause.

En attendant, nous souhaitons un prompt rétablissement à Sofiane.