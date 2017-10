Sarah Fraisou au bout de sa vie et en larmes : Son chéri hospitalisé !

Sarah Fraisou n'a vraiment pas le moral.

Récemment, son petit ami Sofiane a été hospitalisé à la suite d'une forte douleur au bras. Depuis, la candidate des Vacances des Anges 2 (NRJ12) est à son chevet tous les jours afin de le soutenir et tente de se montrer forte. Mais comme tout le monde, elle a des petits coups de mou. Elle a pris la décision d'en faire part à ses fans sur Snapchat.

Le week-end dernier, Sarah Fraisou a en effet admis qu'elle était au plus mal : "Je suis juste au bout de ma vie, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête et je retourne à l'hô­pi­tal. Je suis obligée de partager ça avec vous car votre soutien m'aide. C'est bête mais psychologiquement, ça m'aide."

"Avec les deux semaines qui sont passées, je n'y arrive plus. Je n'ar­rive plus à être posi­tive. Mais bon, il faut s'ac­cro­cher (...). 'Il faut rester forte', c'est le genre de truc que je me dis tous les jours. Mais à un moment donné, je suis fatiguée de faire la forte. J'ai juste envie de craquer comme n'im­porte quelle fille sur Terre", a-t-elle ajouté. Et c'est ce qu'elle a fait quelques heures plus tard.

En larmes, Sarah a expliqué qu'il n'y avait rien de plus frustrant que de voir l'être que l'on aime mal en point sans pouvoir l'aider. "Je veux juste qu'il rentre", a-t-elle conclu.

C'est ce qu'on lui souhaite !