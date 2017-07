Sarah Jessica Parker change de tête et dévoile sa nouvelle couple ultra-stylée

Changement de look radical pour la jolie Sarah Jessica Parker. L'inoubliable interprète de Carrie Bradshaw dans la série à succès Sex and the City a troqué sa longue crinière blonde contre la tendance de l'été : un carré court et flou. A l'instar de Selena Gomez, Jennifer Lawrence ou encore Taylor Swift, l'actrice de 52 ans a eu envie de changement.

Non contente de changer de coupe, elle a aussi opté pour une nouvelle couleur puisqu'elle est passé au blond platine. Photographiée sur Times Square à New York, sur le tournage de son prochain film, SJP a dévoilé sa nouvelle tête, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle est renversante de beauté.

Reste à savoir si la maman de James (14 ans) et des jumelles Marion et Tabitha (8 ans) a eu l'audace de passer chez le coiffeur ou si elle a simplement opté pour une perruque. Rappelons que la star de la série Divorce travaille actuellement à la réalisation de son prochain long métrage.

"Ca y est, je suis elle. Vivienne, premier jour de tournage", a-t-elle écrit sur Instagram, où elle a publié une photo d'elle en plein tournage du film Unfollow The Rules, sur lequel elle retrouvera aussi l'actrice Renee Zellwegger alias Bridget Jones, ainsi qu'Isabella Rossellini, que l'on a vue dans Joy. Le film n'a pour l'instant pas encore de date de sortie officielle annoncée.