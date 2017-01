Sarah Jessica Parker : "Un film Sex and the City 3 ? La vérité est que..."

Y aura-t-il un jour, oui ou non, une sortie au cinéma d'un troisième volet de l'adaptation de la série culte Sex and the City ? C'est la question qui a été posée à Sarah Jessica Parker lors de la 74e édition des Golden Globes, dimanche 8 janvier à Los Angeles.

Interrogée sur le tapis rouge de la prestigieuse cérémonie de récompenses, la mythique interprète de Carrie Bradshaw a admis pour le site E! News que le projet en était malheureusement au point mort. "La vérité est qu'il n'y a aucun script. Il n'y en a jamais eu. L'option demeure une vraie possibilité, mais pour quand ? Je pense que tout part de là, qu'il s'agit de timing. Donc nous verrons", a-t-elle mystérieusement glissé.

La star de 51 ans s'est par ailleurs défendue de vouloir faire durer le suspense, affirmant qu'elle ne souhaitait pas "teaser" les fans et les faire espérer sans aucune raison. "On me pose la question et j'essaie de trouver de nouvelles façons d'y répondre parce que c'est embêtant et que je ne veux pas tuer l'idée de faire un autre film", a-t-elle ajouté.

En 2013, celle qui est aujourd'hui la vedette de la nouvelle série HBO Divorce avait déjà confié qu'elle était partante pour un troisième film. "Je pense qu'il reste encore une histoire à raconter. Si le bon moment est venu, je pense qu'on devrait le faire. Ce serait formidable", avait-elle alors glissé lors d'un événement AOL organisé à New York.

La série Sex and the City, qui met également en vedettes les actrices Cynthia Nixon, Kim Cattrall et Kristin Davis, fut diffusée pour la première fois entre 1998 et 2004 aux États-Unis. Le premier film était sorti en 2008 tandis que le deuxième volet (lynché par la critique) avait vu le jour en 2010.