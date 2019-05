Sarah Lopez et Jonathan (Moundir 4) : Blessures, corps qui lâche... Les coulisses

Sarah Lopez devrait se souvenir de son aventure dans Moundir et les apprentis aventuriers 4. Lors de son interview pour Purepeople, la candidate de 28 ans a confié qu'elle était tombée en arrivant. Elle a évoqué sa grosse perte de poids, puis ses blessures.

"Il y a eu des blessures. Jonathan était ouvert de partout. J'avais aussi les jambes défoncées. Des bleus et des griffures. Et on est tombés malades", a raconté Sarah Lopez. Son binôme a ensuite expliqué que sur l'île thaïlandaise, il avait perdu l'habitude de manger. Quand il pouvait se nourrir, c'était donc "compliqué à gérer".

"Moi, mon corps était en train de lâcher petit à petit. J'avais des kilos en moins aussi. Au bout d'un moment, mon corps disait stop", a ajouté l'ancienne candidate de Secret Story. Quoi qu'il arrive, elle s'est surpassée afin d'aller le plus loin possible dans la compétition. Jonathan et elle ont-ils remporté la compétition ? Seul l'avenir nous le dira.

Aujourd'hui, Sarah et le beau brun de 29 ans tentent de reprendre leurs bonnes habitudes. Mais ils n'ont pas caché que côté nourriture, ce n'était pas simple tous les jours : "L'après-tournage est compliqué à gérer. On doit bien manger et reprendre nos habitudes et ce n'est pas si simple. C'est une réadaptation. L'estomac rétrécit, donc juste après, quand on commençait à manger, on n'était pas bien. On était tout le temps ballonnés."

