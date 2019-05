Sarah Lopez (Moundir 4) amincie après le tournage : "On voyait mes os"

Jonathan et Sarah Lopez ont participé à Moundir et les apprentis aventuriers 4. Avant de partir, le beau brun de 29 ans n'a pas eu l'occasion de se préparer physiquement, car il a appris au dernier moment qu'il participait au programme. Son binôme en revanche a mis au point une technique pour ne pas souffrir de la faim.

"Je me suis préparée à moins manger. Je m'habituais à ne manger qu'un repas par jour, même si je grignotais à côté, pour ne pas être trop perdue par rapport à la bouffe. Mais ça n'a rien changé", a confié la jeune femme de 28 ans. L'ancienne candidate de Secret Story et Jonathan ont beaucoup souffert de la faim. "On a perdu à peu près 10 kilos tous les deux", a révélé ce dernier. Et Sarah de préciser : "J'avais énormément maigri. On voyait tous les os, vous allez le voir."

Les deux candidats reprennent du poids petit à petit. Mais ils ne cachent pas que la nourriture est devenue une obsession. "L'après-tournage est compliqué à gérer. On doit bien manger et reprendre nos habitudes et ce n'est pas si simple. C'est une réadaptation. L'estomac rétrécit, donc juste après, quand on commençait à manger, on n'était pas bien. On était tout le temps ballonnés", a expliqué le jeune homme. "Le moindre truc qu'on mangeait, c'était maux de ventre, on ne pouvait plus bouger", conclut Sarah.

