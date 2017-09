Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr. : 15 ans de mariage et si amoureux

L'actrice de 40 ans et le comédien de 41 ans se sont rencontrés en 1997 sur le tournage du film d'horreur Souviens-toi... l'été dernier et avaient commencé à se fréquenter trois ans plus tard. Amis avant d'être amants, les tourtereaux s'étaient mariés à l'âge de 25 ans lors d'une grande fête célébrée à Jalisco, au Mexique, en petit comité. De cette union sont nés deux adorables enfants qui ont bien grandi : Charlotte Grace, bientôt âgée de 8 ans et copie conforme de maman, et Rocky James, bientôt âgé de 5 ans et mini sosie de papa.

En 2016, Sarah Michelle Gellar s'était confiée auprès du magazine People pour révéler les secrets d'un mariage réussi. "On prend du temps pour nous. Poser le téléphone, boire une tasse de café ensemble. Se promener avec le chien à la fin de la soirée. Lire une histoire à nos enfants. Il faut faire en sorte de prendre le temps que l'on a. On est sans cesse accaparé dans plusieurs directions, donc il faut s'assurer d'être présent", avait-elle déclaré.

De son côté, Freddie Prinze Jr. s'était également exprimé à ce sujet en avril dernier lors d'un entretien à E! News. "Nous étions amis. C'est l'une des raisons pour laquelle je pense que notre relation a toujours été aussi bonne. Nous étions amis pendant bien deux ans avant de sortir ensemble. Elle savait quel genre de gars j'étais. Elle connaissait mes valeurs, mes priorités et vice versa. On connaissait déjà les défauts chez l'autre personne. On a fini par créer une balance parfaite. Mais ce n'est pas arrivé avant plusieurs années et il y avait une fondation solide, et c'est probablement la principale raison pour laquelle on a toujours été bien", avait-il déclaré. Et d'ajouter que l'humour était aussi très important dans un mariage. "Tant qu'on rigole ensemble, le rire dure pour toujours. Si vous pensez juste qu'elle est canon ou qu'elle pense que vous êtes canon, vous allez avoir quelques problèmes à 60 ans !", avait-il conclu.