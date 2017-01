Sarah Paulson : Baiser tendre avec Amanda Peet avant de rafler le Golden Globe

Pour la première fois de sa carrière, Sarah Paulson a reçu un Golden Globe Award. La prestigieuse statuette, qui lui a été décernée le 8 janvier à Los Angeles lors de la 74e édition de la cérémonie de récompenses, vient distinguer sa performance dans la série American Crime Story, où elle tient le rôle de la procureur Marcia Clark dans la saison 1 baptisée The People v. O. J. Simpson.

Pour fouler le tapis rouge des festivités, l'actrice de 42 ans n'avait pourtant pas assuré le déplacement au côté de sa compagne, la comédienne Holland Taylor (73 ans), mais était venue avec sa BFF, Amanda Peet. Amies de longue date, les deux femmes se sont rencontrées en 1999 sur le tournage de la série Jack and Jill et avaient de nouveau collaboré ensemble en 2006 dans la série éphémère Studio 60 on the Sunset Strip. Fusionnelles, elles habitent à cinq minutes l'une de l'autre et s'appellent environ "huit fois" par jour, comme elles l'avaient confié en janvier 2015 dans une interview donnée au Elle américain.

Quelques minutes avant de remporter le Golden Globe de la meilleure actrice dans une mini-série, c'est donc avec beaucoup de naturel que Sarah Paulson a enchaîné les postures assurées au bras d'Amanda Peet avant de lui réclamer un baiser. L'adorable geste d'affection a été immortalisé par les caméras présentes et fait écho au bisou raté qu'avait tenté d'adresser l'épouse du producteur David Benioff (cocréateur de la série Game of Thrones) à sa copine le 5 décembre dernier à New York. Le duo s'était rendu à la première de la pièce The Babylon Line au Lincoln Center et avait amusé les photographes présents lorsque Sarah Paulson avait malencontreusement mis un vent à Amanda Peet.