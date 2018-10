Sarah sur le tournage de N'oubliez pas les paroles : "Je me suis évanouie"

Le 18 octobre dernier, Sarah a perdu dans l'émission N'oubliez pas les paroles (France 2) après avoir cumulé 33 victoires et 121 000 euros de gains. Interviewée par nos confrères de Télé-Loisirs elle revient sur son aventure et fait des révélations croustillantes.

La jeune femme qui a de quoi être fière de son parcours a perdu à cause de la chanson Évidemment de France Gall, un coup dur. Son adversaire connaissait les paroles par coeur, elle non, elle a dû s'incliner. Très heureuse de sa participation, la candidate a évoqué le tournage intense du programme. "Il y a une journée de tournage où j'étais bien malade. Je me suis évanouie, j'ai tout eu ! Tourner autant d'émissions dans une journée, c'est dur. La fatigue, le stress, la pression...", explique celle qui regrette de ne pas intégrer les futurs Masters 2019.

"J'espère qu'ils prendront les 20 plus grands Maestros la prochaine fois [seuls les 16 plus grands gagnants intègrent ce tournoi annuel, NDLR]. C'était mon objectif de les intégrer. J'aurais aimé chanter avec les grands Maestros sur le plateau", déclare-t-elle d'ailleurs à ce sujet.

Enchantée d'avoir remporté plus de 100 000 euros, Sarah a révélé ensuite ce qu'elle comptait faire de cet argent : "Je vais investir dans l'immobilier, trouver une jolie petite maison pour démarrer ma vie." On lui souhaite de trouver rapidement son nid douillet.