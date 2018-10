Hervé (N'oubliez pas les paroles) gagnant : Ce qu'il compte faire de ses gains

Samedi 29 septembre 2018, France 2 diffusait la finale des Masters 2018 de N'oubliez pas les paroles. Hervé, qui était opposé au grand champion Kevin, a remporté la manche. Une victoire à laquelle il ne croyait pas au départ comme il l'a confié à nos confrères de Télé Star : "Je crois que j'étais dans un état complètement second."

L'orthophoniste venu tout droit de l'Essonne a remporté pas moins de 511 000 euros grâce à l'émission et sait déjà comment il compte les dépenser : "On a des travaux à faire, ça va pas mal servir ! Après, comme j'en ai parlé sur le plateau, j'ai aussi diminué mon activité professionnelle en mi-temps pour pouvoir suivre des cours du soir dans une académie formant à la comédie musicale. Donc, cet argent va aussi servir à équilibrer le budget par rapport à la perte de revenus que mon mi-temps occasionne. Mettre aussi des sous de côté pour plus tard. Parce que si je fais une reconversion professionnelle vers l'intermittence, je sais que ça reste un truc risqué."

Hervé n'a pas non plus manqué d'évoquer Kevin, un candidat "extrêmement fort". Selon lui, le stress de l'étudiant de 25 ans a sans doute joué dans sa défaite. Il estime donc avoir eu beaucoup de chance de remporter cette édition des Masters et se dit prêt à remettre son titre en jeu l'an prochain.