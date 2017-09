Sasha Pieterse (Pretty Little Liars) humiliée sur son poids: "J'ai pris 31 kg"

En 2010, le grand public découvre le joli minois de Sasha Pieterse, alias Alison DiLaurentis dans la série dramatique-mystère-thriller, Pretty Little Liars. Aujourd'hui, la jeune comédienne de 21 ans est à l'affiche de l'émission Danse avec les stars. À nouveau sous le feu des projecteurs, l'actrice américaine brise son plus grand tabou : elle parle de son poids.

Mardi soir, alors qu'elle vient de livrer une danse endiablée avec le danseur pro Gleb Savchenko sur Most Girls d'Hailee Steinfeld, Sasha apparaît bouleversée en évoquant ses problèmes santé récents. "J'aime cette chanson parce qu'elle résonne vraiment en moi par rapport à ce que j'ai enduré, et ce que je vis toujours", confie la jeune femme, avant de s'épancher sur les kilos qu'elle a pris.

"J'ai pris environ 31 kilos ces deux dernières années, déclare-t-elle. C'était vraiment, vraiment douloureux, la manière dont les gens ont réagi. Ils disaient des choses comme 'Elle est enceinte', 'Tu es grosse'. Ils étaient en colère, furieux que je ressemble à cela. C'est une choses les plus dures que j'ai eu à endurer." Pire encore, Sasha Pieterse ne comprend pas pourquoi elle prend du poids et ne savait pas non plus comment endiguer le problème – qui n'était pas alimentaire. Récemment, on lui a diagnostiqué un syndrome des ovaires polykystiques, mal dont souffre de nombreuses femmes et dont l'un des symptômes est la prise de poids. Certaines peuvent avoir des complications, comme de l'hypertension ou des problèmes cardiaques.

"En définitive, j'ai su ce qu'il m'arrivait", raconte Sasha. Si la maladie n'a pas encore de traitement à proprement parler, Sasha Pieterse semble la combattre de la plus belle des manières. La belle a déjà perdu près de 7 kilos avec la préparation de Danse avec les stars. "Le plus importante, c'est que je me sens moi à nouveau, assure-t-elle. La route est semée d'embûches. Mais je suis ravie d'être capable de me concentrer sur la meilleure manière de retrouver une bonne santé. Je commence à voir les résultats, je ne pouvais pas espérer mieux."

Ses fans qui l'ont soutenue face aux critiques peuvent donc être fiers d'eux. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, ils ont appris que leur actrice favorite serait de retour dans son personnage de peste pour un spin-off de Pretty Little Liars, The Perfectionists. Elle recroisera ainsi le chemin Mona Vanderwaal (Janel Parrish), autre personnage de la série culte.