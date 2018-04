Scarlett Johansson raconte une anecdote gênante : "Oui, j'ai dit vagin !"

En pleine tournée de promotion pour la sortie du très attendu Avengers : Infinity War, quelques-uns des acteurs étaient sur le plateau de l'émission américaine Jimmy Kimmel Live, ce 24 avril 2018. Aux côtés de Dave Bautista, Mark Ruffalo, Danai Gurira et Tom Hiddleston, Scarlett Johansson était présente pour jouer à "Guess the Avenger" (Devine quel Avenger).

Le but du jeu est simple : l'animateur relate une anecdote à propos de l'un des acteurs participant, ces derniers doivent alors deviner qui elle concerne parmi eux en écrivant son nom sur une ardoise. L'occasion de voir si les comédiens se connaissent si bien que ça après plusieurs mois de tournage !

Jimmy Kimmel commence avec la première affirmation "Cet Avenger s'est fait surprendre par un inconnu dans les toilettes d'un avion". Seul Dave Bautista trouve la bonne réponse en devinant qu'il s'agit de Scarlett Johansson. Ce à quoi réagit d'emblée la principale intéressée : "Mais ce n'était pas intentionnel, évidemment !" Elle raconte alors : "J'étais aux toilettes dans l'avion, comme tout le monde, et je suppose que je n'ai pas verrouillé la porte. Ça arrive parfois. Je pensais l'avoir fait. J'allais attraper du papier toilette et tout mon vagin était exposé - oui, j'ai dit vagin ! Faites avec ! - et le mec a ouvert la porte, il baisse le regard et s'exclame 'Oh !... OH !!'. Je lui ai dit de fermer 'cette put*** de porte !'"

Et l'humiliation ne s'arrête pas là, comme le confie l'actrice : "J'ai dû ouvrir la porte et traverser l'allée au milieu de passagers qui venaient juste de m'entendre !" Un souvenir gênant qu'elle préfère donc prendre avec humour en le partageant avec quelques millions de téléspectateurs.