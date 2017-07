Scènes de ménages : Audrey Lamy et Loup-Denis Elion en larmes pour la dernière...

Pour rappel, au micro d'Europe 1, le comédien avait précisé que "non, il n'y aura[it] pas de mise en scène spéciale pour [leur] départ". Bien qu'ils aient annoncé leur départ, les deux comédiens ont déjà tourné la prochaine saison et Marion et Cédric resteront à l'antenne jusqu'à juin 2018. À la rentrée 2018-2019, deux nouveaux couples pourraient faire leur arrivée, à savoir un duo homosexuel et un autre d'adolescents.

Audrey Lamy et Loup-Denis Elion, qui jouent dans la série depuis ses débuts en 2009, avaient précisé les raisons de leur départ. "Au bout d'un moment, on a envie d'aller voir ailleurs ce qu'il se passe. On a envie aussi de surprendre les spectateurs autrement, avait confié l'actrice dans Quotidien. On a envie d'aller voir d'autres projets, de rencontrer d'autres gens, de raconter de nouvelles histoires." Même son de cloche du côté de Loup-Denis Elion qui avait indiqué via Instagram vouloir se diriger vers "d'autres projets".