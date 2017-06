Scènes de ménages : Un couple emblématique quitte la série !

Trentenaires habitant dans Paris et désormais mariés, Marion et Cédric, alias "poussin", sont incarnés avec enthousiasme par Audrey Lamy (36 ans) et Loup-Denis Elion (37 ans), qui ont intégré le casting dès les premiers épisodes, devenant des personnages incontournables de la série. Arrêter Scènes de ménages répondrait à l'envie des artistes de s'impliquer davantage dans d'autres projets. Ainsi, Audrey Lamy, maman d'un petit Léo (1 an) né de sa relation avec l'entrepreneur Thomas Sabatier, est de plus en plus réclamée par le grand écran. On la retrouvera vocalement dans Moi, moche et méchant 3 en juillet, puis en octobre dans Coexister de Fabrice Eboué. De son côté, Loup-Denis va-t-il s'investir plus dans la chanson, son autre passion ?

TéléStar rappelle aux amateurs de Scènes de ménages (et ils sont nombreux puisque le programme réuni en moyenne près de 4 millions de téléspectateurs) que l'on retrouvera l'irrésistible duo dans les inédits toute la saison prochaine, jusqu'en juin 2018. Le site du magazine ajoute que M6 est à la recherche de non pas un, mais deux nouveaux couples. Ça ne sera pas aisé de succéder à ce tandem particulièrement populaire.