Alexandra Lamy et le fils d'Audrey : "Si mignon que j'ai envie de le 'bouffer'"

Alexandra et Audrey Lamy sont des soeurs terriblement complices. Sans surprise, lorsque l'héroïne de la nouvelle comédie romantique L'Embarras du choix est devenue tata à la naissance du premier enfant de cadette, elle était aux anges. Dans Télé 7 Jours, elle parle de son neveu, le petit Léo, né le 24 juin 2016.

"Il est tellement mignon que j'ai envie de le 'bouffer'. Un bébé qui arrive, c'est toujours extraordinaire. Je suis une tata comblée. J'ai hâte qu'il marche et qu'il parle pour l'emmener en balade", confie Alexandra Lamy au magazine. Léo est le fruit des amours entre sa soeur Audrey Lamy et son compagnon Thomas Sabatier, avec qui elle est en couple depuis 2008, un entrepreneur dans le domaine de la communication et du marketing digital. Son père est par ailleurs un ami de celui des deux comédiennes. Les Lamy forment une famille très fusionnelle. Les deux jolies blondes avec leurs parents mais aussi avec leurs neveux respectifs. Ainsi, Audrey Lamy est-elle très proche de sa nièce, la fille unique qu'Alexandra a eue avec le comédien Thomas Jouannet, Chloé.

Dans Psychologies magazine, Alexandra Lamy s'épanchait sur sa relation avec sa soeur : "On est plus que complices, on est extrêmement proches, souvent je l'appelle 'ma fille... euh ma soeur.' Vous savez, pendant dix ans, j'ai été fille unique, paumée en pleine campagne, mes parents travaillaient beaucoup. J'ai aimé cette période qui m'a permis de développer mon imaginaire et de ne pas avoir peur de la solitude, c'est une force immense. (...) Le fait est que, quand ma soeur est née, ça a été le plus beau jour de ma vie. Elle est devenue ma poupée vivante. Malgré la différence d'âge, je partageais tout avec elle, et je pouvais lui faire confiance : à 5 ans, elle ne disait rien des conneries d'ado que je faisais en cachette de nos parents, rien ! Ensuite, quand je suis partie de la maison vers 19 ans, elle venait passer les vacances chez moi, à Paris, on adorait. Et quand elle est montée à Paris, on ne s'est plus lâchées."

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Télé 7 Jours du 18 mars

L'Embarras du choix, en salles le 15 mars