Alexandre Lamy, "sapée comme jamais" sur le tapis rouge

Alexandra Lamy est en campagne ! L'actrice française, qui sera dans deux semaines à l'affiche d'une nouvelle comédie très attendue (L'Embarras du choix) est actuellement en tournée aux quatre coins de la France pour assurer la promotion de son film. Très demandée par le public, la pétillante comédienne a même passé nos frontières pour aller présenter le nouveau long métrage d'Eric Lavaine en Belgique. Le 27 février, elle était ainsi à Bruxelles où elle a été accueillie en reine.

On ne pouvait d'ailleurs pas manquer la star du soir. En effet, l'ex de Jean Dujardin avait opté pour un look on ne peut plus visuel. Sapée comme jamais pour reprendre les mots de Maître Gims, notre Alex adorée portait un pull rayé rose, noir, rouge et magenta, avec un col façon napperon rétro. On ne sait pas ce qu'en dirait Cristina Cordula, mais pas sûr qu'Alexandra Lamy ait sorti le plus beau look de son dressing. Pourtant, elle avait "L'Embarras du choix"...

En outre, Alexandra Lamy semble avoir pris un sacré plaisir à rendre visite au public belge. L'actrice a enchaîné les selfies avec ses fans, même les plus jeunes. Mais ce n'est pas cela qu'elle a posté sur ses réseaux sociaux pour laisser une trace de son passage. Avec son complice Eric Lavaine, elle a posté deux petites vidéos amusantes où il est question d'argent liquide et de clé de voiture...