Alexandra Lamy, indécise face à deux hommes, a "L'Embarras du choix"

On ne change pas une équipe qui gagne ! Après le succès de Retour chez ma mère, le réalisateur a donné L'Embarras du choix à son actrice Alexandra Lamy, qu'il retrouve un an après la comédie qui avait rassemblé quelque 2,1 millions de spectateurs en salles à l'été 2016.

Éric Lavaine embarque cette fois-ci l'ex-star d'Un gars, une fille dans une comédie sur le libre-arbitre et les choix à faire, aussi minimes soient-ils, dans la vie de tous les jours. Cela peut donner des situations cocasses et souvent gênantes pour l'héroïne. Face à elle, Alexandra Lamy aura quelques partenaires de renom, entre Arnaud Ducret (Les Profs), la jeune maman Anne Marivin, Jérôme Commandeur, Sabrina Ouazani, Lionnel Astier ou encore Jamie Bamber (le séduisant acteur de la série Battlestar Galactica).

L'histoire : Frites ou salade ? Amis ou amants ? Droite ou gauche ? La vie est jalonnée de petites et de grandes décisions à prendre. LE problème de Juliette, c'est qu'elle est totalement incapable de se décider sur quoi que ce soit. Alors, même à 40 ans, elle demande encore à son père et à ses deux meilleures amies de tout choisir pour elle. Lorsque sa vie amoureuse croise la route de Paul puis d'Étienne, aussi charmants l'un que l'autre et si différents, forcément, le coeur de Juliette balance. Pour la première fois, personne ne pourra décider à sa place...

Prévu dans nos salles pour le 15 mars, L'Embarras du choix a été dévoilé en avant-première au Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez qui a démarré le 17 février avec un jury sous la présidence d'Omar Sy. En compétition officielle, le film pourrait s'offrir un beau coup de projecteur dans un festival qui a vu passer la plupart des comédies populaires de ses dernières années, de Bienvenue chez les Ch'tis à Papa ou Maman, La Vérite si je mens !, Tout ce qui brille, Babysitting et même Juno.