Audrey Lamy (Scènes de ménages) : "Petite larme à l'oeil" pour le mariage !

Événement ce mardi 11 avril 2017 ! M6 diffuse un nouveau prime de Scènes de ménages au cours duquel les téléspectateurs assisteront enfin au mariage des "poussins" Marion et Cédric. À cette occasion, les interprètes des deux personnages, Audrey Lamy et Loup-Denis Elion, ont accordé une interview à Télé 2 Semaines.

Aussi ont-ils rappelé que le thème de leur cérémonie était le strass et les plumes. Une union extravagante dont ils ne sont pas peu fiers comme l'a rappelé l'actrice de 36 ans : "Il était hors de question de manger des chips et des Knacki ! C'est luxueux. Il y a 500 colombes à faire voler, des tigres... On s'est un peu lâché !"

Bien que cela ne soit pas leur mariage de rêve en réalité, Audrey Lamy et son partenaire se sont pris au jeu. À tel point que l'émotion était réellement au rendez-vous comme l'a admis celle qui se glisse dans la peau de Marion depuis 2009 : "On s'est complètement approprié le truc. Quand on s'est dit 'oui', on avait la petite larme à l'oeil. C'était dingue." Et Loup-Denis Elion d'ajouter : "On était dans une petite église et, sur la première prise, se dire 'oui' a été assez impressionnant. C'était chouette. Ce mariage, c'est vraiment un truc qu'on voulait faire et que les gens attendaient."

Au cours d'une entretien avec TV Mag, Audrey Lamy s'est également épanchée sur l'apparition de sa soeur Alexandra, à laquelle elle a donné la réplique pour la première fois : "Cela faisait un moment qu'on avait envie qu'elle vienne et on ne pouvait pas passer à côté du mariage. C'était génial d'avoir l'occasion de travailler ensemble, mais aussi un peu frustrant parce qu'on n'a tourné que trois sketchs."

À noter que Michaël Youn, Stéphane Rotenberg, Ophélie Meunier ou encore Ophélie Winter joueront également les guests.